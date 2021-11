Festspielhaus-Sanierung und -Erweiterung: Wettbewerb für "Jahrhundertprojekt" läuft

Seit dieser Woche läuft der Architekturwettbewerb für den Umbau und die Erweiterung der Festspielhäuser in Salzburg. Die Häuser am Mönchberg werden jahrelang zur Großbaustelle.

Es wird in den Häusern am Fuß des Berges gebaut. Und es wird auch in den Berg hineingebaut. Ein "Jahrhundertprojekt", sagt Intendant Markus Hinterhäuser über die Sanierung und Erweiterung der Festspielhäuser. Seit dieser Woche läuft die Ausschreibung für die Generalplanung. Ab 2025 soll gebaut werden. 2030 soll alles fertig sein und 262 Millionen Euro zuzüglich der Valorisierung gekostet haben - jedenfalls nach heutigem Stand. Wie sehr die Folgen der Coronazeit die Rechnung durcheinanderbringen, lässt sich "derzeit seriös nicht sagen", sagt ...