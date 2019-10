Gazprom und OMV sponsern Salzburger Festspiele im Jubiläumsjahr

Die Energiekonzerne und das Festival unterzeichneten in St. Petersburg einen Vertrag für Projektsponsoring.

Die OMV und die russische Gazprom weiten ihre Zusammenarbeit im Kulturbereich aus. Am Donnerstag haben die beiden Energiekonzerne mit den Salzburger Festspielen einen Vertrag zu einem gemeinsamen Projektsponsoring unterschrieben. Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler sprach am Freitag in einer Aussendung von einem willkommenen Geschenk für das 100-Jahr-Jubiläum des Festivals im kommenden Jahr.

"Ich freue mich, dass unsere Kooperation mit der OMV eine neue Dimension erreicht hat", betonte Elena Burmistrova, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Gazprom. Und OMV-Chef Rainer Seele sprach von einem weiteren Beitrag zum kulturellen Austausch zwischen Österreich und Russland. Zugleich verwies er auf die Erfolge der gemeinsamen Kooperationen in St. Petersburg und Wien in den letzten Jahren.

Die beiden Wirtschaftspartner taten sich zuletzt etwa bei der Unterstützung von binationalen Ausstellungen in Österreich und Russland zusammen. 2018 wurden Meisterwerke aus der Eremitage - darunter Rembrandt, van Dyck, Tintoretto und Botticelli - zusammen mit Werken des Kunsthistorischen Museums präsentiert und nebeneinander ausgestellt. Nach der Schau in Wien zog die Ausstellung in die Eremitage in St. Petersburg.

Quelle: SN, Apa