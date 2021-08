Geigerin Kopatchinskaja: "Die Kunst ist wie ein Skalpell der Seele"

Patricia Kopatchinskaja spricht als Künstlerin unangenehme Wahrheiten an.

Von ungewohnter Seite zeigte sich die Geigerin Patricia Kopatchinskaja bei ihrem dritten Salzburger Festspielabend. Im weißen Kostüm und weiß geschminkt präsentierte sie sich am Donnerstagabend im Mozarteum als Pierrot. In Arnold Schönbergs "Pierrot lunaire" entfesselte sie eine gestisch-mimische Performance von unbändiger Vitalität. Auf Schauen und Erleben musste man sich verlassen, da die akustischen Gegebenheiten der Textverständlichkeit leider nicht förderlich waren. Auch das Mondsüchtige, Bleiche, Vage, also das Zwischenreich des Unfassbaren, blieb eher unterbelichtet. Den "Sprechgesang" auf notierten Tonhöhen löste Kopatchinskaja ...