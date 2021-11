Gesucht: Schauspielchef für Salzburg

Intendant Markus Hinterhäuser wird demnächst die Nachfolge für Bettina Hering klären.

Vor lauter Überraschung über die Kür von Kristina Hammer als künftige Präsidentin der Salzburger Festspiele ging am Mittwoch unter, was das Kuratorium in seiner schriftlichen Mitteilung - nach der Präsentation Kristina Hammers, dem Resümee des Sommers 2021 und der Vorschau auf das Festspielhausbau - als "weitere wichtige Personalfrage" bezeichnete. Demzufolge wird sich Intendant Markus Hinterhäuser demnächst auf die Suche nach einem neuen Schauspielchef machen.

Laut Mitteilung des Kuratoriums wurde Bettina Herings Vertrag zwar verlängert, doch nur bis September ...