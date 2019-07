Die Schauspiel-Recherchen beginnen mit einer exzellenten Rede: gegen das Schicksal und für das Aufbegehren.

Was bedeutet der Glaube noch? Während er heute oft als Ballast beschrieben werde, der "uns passiv und leidensfähig macht", erzähle Ödön von Horváth in "Jugend ohne Gott" von einem Glauben, "der aufbegehren lässt", schildert die deutsche Publizistin Carolin Emcke am ...