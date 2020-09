In Abschlusszahlen der Salzburger Festspiele fallen zwei Nuller auf: Null Mal wurde Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Publikum gesichtet. Null Mal war Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) auszumachen, obwohl er 4,7 Mill. Euro Subvention zu verantworten hat und vor zwei Jahren, als Kulturminister, zur Eröffnung deren politische Wirkmacht bejubelt hatte. Bundespräsident Van der Bellen sowie Staatssekretärin Andrea Mayer waren in mehreren Aufführungen, doch schaffte es der für Kultur zuständige Minister und Vizekanzler, Werner Kogler (Grüne), nur ein Mal zum "Jedermann"-Tag. All ...