Der russische Pianist eröffnete bei den Salzburger Festspielen den Reigen der Solistenkonzerte - und verzichtete auch im Corona-Jahr nicht auf feste Rituale.

Energisch wie Friedrich Gulda? Vornehm wie Alfred Brendel? Rekordverliebt wie Lang Lang? Oder stürmend und drängend wie Fazil Say? Bei einem Klavierwerk, das in so vielen Interpretationen greifbar ist wie Mozarts A-Dur-Sonate KV 331 mit ihrem oft überstrapazierten "Alla turca"-Finale, ...