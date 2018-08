"Hunger" muss ohne Sophie Rois gespielt werden

Eine der Stützen der Schauspielertruppe auf der Pernerinsel kann vorerst nicht mehr auftreten: Sophie Rois sei am Sonntag etwa achtzig Minuten vor Beginn der Vorstellung akut erkrankt, der Arzt habe ihr den Auftritt untersagt, bestätigte Pressesprecherin Ulla Kalchmair am Sonntagabend den SN. Da sich das Ensemble sofort bereit erklärt hat, trotzdem "Hunger" zu spielen, ohne Sophie Rois halt in einer gekürzten Version, wurde die Vorstellung verspätet begonnen. Wie lange Sophie Rois ausfallen wird, lässt sich noch nicht absehen. Noch sind zwei "Hunger"-Aufführungen - 17. und 20. August - angesetzt. Auch für den erkrankten Tobias Moretti zeichnet sich nicht ab, wann er auf die "Jedermann"-Bühnen zurückkehrt.