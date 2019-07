"Idomeneo" feiert Premiere: Erstes großes Schaulaufen bei den Festspielen

Die Opernpremiere von "Idomeneo" stand am Samstagabend auf dem Programm.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, die schon Freitag mit einem pinken Abendkleid für Aufsehen gesorgt hatte, kam zur Opernpremiere am Samstagabend in einer engen, roten Robe. Bunt und "best dressed" tauchte einmal mehr Prinzessin Elisabeth Auersperg-Breunner. In Schwarz und somit quasi im Partnerlook des Smokings von Ehemann Hans Mahr war Moderatorin Katja Burkhard gekleidet. Leicht merkwürdig: Das Almoutfit von Bianca Jagger - ihr Begleiter Thaddaeus Ropac war dafür stilsicher im Maß-Smoking.

Vor dem Festspielhaus tummelten sich nicht nur die Opernbesucher, sondern auch zahlreiche Zaungäste, die zum Promischauen in die Hofstallgasse gekommen waren. Der Wettergott spielte mit. Erstens war es am Samstag nicht so heiß wie in den letzten Tagen. Und zweitens hielt sich der berühmte Salzburger Schnürlregen erneut zurück. Wie schon bei der Jedermann-Premiere vor einer Woche begann es erst dann zu regnen, als alle Besucher im Festspielhaus waren.



Unter den Opernbesucher weiters gesichtet: Malerfürst Markus Lüpertz, Bundespräsident Alexander van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer, Spar-Chef Gerhard Drexel, Alexandra und Matthias Winkler und Salzburgs neues Paar: Gabriela Prinzessin Leininigen mit Unternehmer Jürgen Kellermann (Mediamarkt).



Quelle: SN