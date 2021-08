Igor Levit im Großen Festspielhaus: Beethoven à la Liszt erfordert mehr als nur zehn Finger

Igor Levit spielt eine ganze Symphonie am Klavier. Franz Liszts Bearbeitung der "Eroica" zieht 2000 Zuhörer eine ganze Stunde in Bann.

"I woa no nit in meim eigenen Hirn. Da muass i hin." Josef Haders Persiflage des Entdeckergeists von Reinhold Messner trifft auch auf Igor Levit zu. Kein pianistischer Gipfel ist dem Beethoven-Meisterinterpreten zu hoch, nach den Erkundungen der "Diabelli-Variationen" und der 32 Klaviersonaten bei den Salzburger Festspielen wagte sich Levit heuer an Beethoven à la Liszt.

Franz Liszt hatte die Verbreitung von Beethovens Musik im Sinn, als er einige der Symphonien für Klavier bearbeitete. Die Transkription der "Eroica" ...