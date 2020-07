Das Sterben des reichen Mannes. Der "Jedermann" konfrontiert uns mit unserer Sorglosigkeit. Das Stück ist deshalb aktueller denn je.

Nicht an, sondern trotz Corona soll der Jedermann auch im 100. Jahr auf dem Domplatz sterben. Seit 2017 inszeniert Michael Sturminger das Stück Hugo von Hofmannsthals in Salzburg. Dieses Jahr will der österreichische Regisseur dem "Jedermann" eine heitere Note geben. ...