67 Kostüme wurden für "Orphée aux enfers" mit Swarovski-Kristallen besetzt. Eine Fliege mit großen funkelnden Augen soll Eurydice bezirzen.

Zwölf Teufel werden bei der Premiere von "Orphée aux enfers" am Mittwoch über die Bühne des Hauses für Mozart tanzen. Einen Vorgeschmack gaben zwei Tänzer am Mittwochmorgen, als sie bei einem Pressetermin in der Salzburg-Kulisse um Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler wirbelten. ...