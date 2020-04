"Irgendeine Art Salzburger Festspiele wird es geben"

Landeshauptmann Haslauer deutet verkleinerte Salzburger Festspiele an, voraussichtlich auch mit "Jedermann". Aber er versichert: Die endgültige Entscheidung wird Mitte Mai fallen.

Es wird in irgendeiner Form in diesem Jubliäumsjahr 2020 Salzburger Festspiele geben, kündigte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Freitag an. Dies sei genug Anlass, auch die Landesausstellung über 100 Jahre Salzburger Festspiele bereits heuer schon zu zeigen - voraussichtlich vor allem für einheimisches Publikum und möglicherweise auch Gäste aus Deutschland.

Werden es Salzburger Festspiele mit "Jedermann"? Darauf antwortete Haslauer: "Ja, das ist eine Variante, auf jeden Fall." Und er erinnerte daran: Die Salzburger Festspiele seien 1920 in einer derart schwierigen Situation gegründet worden, "dass wir uns überhaupt keinen Begriff machen können".

Allerdings stellte der Landeshauptmann klar: Die endgültige Entscheidung über die Salzburger Festspiele werde erst Mitte Mai fallen, sagte der Landeshauptmann, der zugleich laut Gesetz Vertreter des Salzburger Festspielfonds ist. Doch: "Irgendetwas wird es auf jeden Fall geben."

Und der Landeshauptmann stellte klar: Es werde keine Ausnahmen für die Salzburger Festspiele geben, sondern eine "organisatorische Gleichbehandlung" aller Kulturveranstalter.

Intendant Markus Hinterhäuser hatte Anfang dieser Woche in einem Interview mit der "Wiener Zeitung" ähnliches angedeutet, als er eine "kompakte Ausgabe" der Salzburger Festspiele als Möglichkeit darstellte und dabei als eine der vielen noch zu klärenden Fragen formulierte: "Wir können wir Abstände sicherstellen, etwa mit einer losen Bestuhlung auf dem Domplatz?"

Auch weitere Kulturinvestitionen kündigte Haslauer am Freitag an, etwa ein neues Eingangsgebäude für das Freilichtmuseum oder die Renovierung der Fischer-von-Erlach-Kirche im St.-Johann-Spital. Auch alle Bauprojekte im Museumsbereich und andere geplante Kulturbauten sollten wie vor der Corona-Krise geplant umgesetzt werden.

Wie in den SN berichtet, werden ab Mitte Mai auch die Museen nach und nach eröffnet, zudem werden die beiden großen Ausstellungen zum Festspiel-Jubiläum - die Musikausstellung im Domquartier und die Landesausstellung im Salzburg Museum - voraussichtlich ab Juli zugänglich werden.



