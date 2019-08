Ein paar Wochen im Sommer 1928: Heiß war's, die Salzburger Festspiele liefen und die Tochter tanzte.

James Joyce war im 28er-Jahr in Salzburg. Die Stadt war schon vorher aufgetaucht bei dem irischen Schriftsteller, aber beiläufig. "Written in the train between Flushing and Salzburg" steht über dem Text "Gas from a Burner". Es ist ein böser Text ...