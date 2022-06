Jedermann Lars Eidinger lädt in Salzburg heuer zum Clubbing

Künstler und Salzburger Festspiele geben beim Fest zur Festspieleröffnung wieder Einblicke in ihre künstlerische Arbeit.

Angedacht war es schon letztes Jahr, heuer ist es so weit: Jedermann-Darsteller Lars Eidinger lädt am 22. Juli von 22 bis 24 Uhr als DJ zum Clubbing in den Karl-Böhm-Saal im Festspielhaus. Voraussichtlich 647 kostenlose Zählkarten wird es dafür geben. Man müsse noch Rücksprache mit der Baubehörde halten, erklärt Renate Stelzl, die Organisatorin des diesjährigen Festes zur Festspieleröffnung.

Es wird wieder an zwei Tagen stattfinden: Am 22. und 23. Juli öffnen sich die Salzburger Festspiele für alle an 29 Veranstaltungsorten und mit 66 Programmpunkten vom Workshop über Lesungen und Konzerte bis zur Oper. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 30.000 Besucherinnen und Besuchern. Ein auf 200 Besuchende limitiertes Angebot ist der kostenlose Besuch der Generalprobe zu Béla Bartóks Oper "Herzog Blaubarts Burg" und Carl Orffs "De temporum fine comoedia" am 23. Juli um 11.30 Uhr. Die szenische Doppelproduktion ist die dritte gemeinsame Festspielzusammenarbeit von Regisseur Romeo Castellucci und Dirigent Teodor Currentzis.

Die Zählkarten für diese (sowie weitere Veranstaltungen im Rahmen des Festes) sind ab kommendem Samstag, 2. Juli, 9.30 Uhr ausschließlich online erhältlich - über www.salzburgerfestspiele.at.

Mit einer Filmpreview warten Regisseur Adrian Goiginger und Buhlschaft-Darstellerin Verena Altenberger auf: Ihr erst am 19. August in die Kinos kommender Film "Märzengrund" wird am 22. Juli um 20 Uhr im Solitär der Universität Mozarteum gezeigt. Adrian Goiginger, Verena Altenberger sowie die restliche Filmcrew werden an dem Abend (Zählkarten erforderlich) anwesend sein. Mit "Die doppelte Frau" wartet eine weitere Filmpremiere samt Gespräch mit Verena Altenberger (23. Juli, 19.30 Uhr, Solitär). Der Film von Beate Thalberg basiert auf Archivaufnahmen und historischen Fotos, Verena Altenberger lieh der Heldin des Films ihre Stimme.

Nicht nur für Kinder geeignet sei Kristo Šagors Theaterstück "Ich lieb dich", betont Festspielpräsidentin Kristina Hammer. Für die Generalprobe am 23. Juli um 18 Uhr gibt es 65 kostenlose Zählkarten. Sie habe das Stück, das schon als mobile Produktion an Schulen unterwegs war, gesehen, und "am Ende hatten wir alle Tränen in den Augen", schildert die Festspielpräsidentin.

Nicht zu kurz kommt auch die Volkskultur - vom von den Stadtbergen abgefeuertem Begrüßungssalut der Brauchtumsschützen bis zum traditionellen Fackeltanz.