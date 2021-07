Kinderoper bei den Salzburger Festspielen: Hinter den Kulissen geht es streitlustig zu

Was passiert, wenn ein Bühnenrequisit versagt? Davon erzählt eine Kinderoper, die bei den Salzburger Festspielen Uraufführung feierte.

Es gehört mittlerweile zur liebens- und lobenswerten Tradition, dass die Salzburger Festspiele alljährlich im Verein mit dem Young Singers Project und den Salzburg Orchester Solisten in der Aula der Universität eine Oper für Kinder produzieren. Am Freitag hatte das neueste Stück der österreichischen Cellistin und Komponistin Elisabeth Naske erfolgreiche Premiere. Und damit das Werk einer gerade in diesem Bereich seit Langem erfahrenen, einfallsreichen Klang-Geschichtenerzählerin, die im Auftrag der Festspiele ein originales und originelles Libretto von Ela Baumann (die auch als ...