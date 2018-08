Kritik: "Die Perser" - Das Heer der Perser vergeht in Schmach

Die Neuinszenierung des Dramas "Die Perser" von Aischylos hat am Samstagabend bei den Salzburger Festspielen Premiere gefeiert.

So einen martialischen Aufmarsch des persischen Heeres, so eine vernichtende Seeschlacht, so eine schmachvolle Niederlage und so ein grauenhaft mitreißendes Klagen der Besiegten wie am Samstagabend bei den Salzburger Festspielen hat noch kein Theaterpublikum erlebt. Dabei fließt kein sichtbares Blut, es stechen keine Lanzen, keines der hunderten, von den Griechen gerammte persische Seeschiff dreht seinen Bauch nach oben. Doch Sätze wie: "Schrecklich, vom Schicksal zerzaust, seht mich: das nackte Elend!" gehen durch Kopf, Brust und Bauch.