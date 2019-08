Andreas Kriegenburg transportiert Giuseppe Verdis kühnes Musikdrama bei den Salzburger Festspielen schlüssig in die Social-Media-Gegenwart. Aber funktioniert der Opern-Politthriller auch ohne die nötigen Akzente aus dem Orchestergraben?

"Make Genoa great again!", twittert ein Plebejer. Simon Boccanegra ist soeben zum Dogen des Stadtstaats ernannt worden. Gehörigen Anteil am Karriereschub des Korsaren trägt sein Spin Doctor Paolo Albani. Der gewiefte Taktiker der Macht manipuliert die Meinung in der digitalen ...