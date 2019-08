Künftige Präsidenten des EU-Parlaments fast privat bei den Salzburger Festspielen

Ursula von der Leyen besucht am Wochenende die Salzburger Festspiele und traf dabei auf einen österreichischen Altkanzler.

Schwer bewacht, aber dafür sehr locker zeigte sich Ursula von der Leyen, die künftige Präsidentin des EU-Parlaments, am Samstag in Salzburg. Doch ihr Besuch mit Ehemann Heiko von der Leyen war nicht ganz privat. So nahm die deutsche Spitzenpolitikerin am Nachmittag bei einem hochkarätigen Treffen der deutschen Verlegerin Liz Mohn unter dem Titel "Salzburg Triologe" - unter anderem auch mit dem früheren Bundeskanzler Wolfgang Schüssel - teil. Dann folgte ein gemeinsamer Festspielbesuch von "Simon Boccanegra" im Großen Festspielhaus inklusive Empfang. Am Sonntag wird die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin die Premiere der "Salome" besuchen.

Quelle: SN