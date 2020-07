Kunstprojekt über ungebaute Festspielhäuser: Verworfene Träume und eine Utopie zum Mitnehmen

Auf dem Mönchsberg und in Hellbrunn gab es Visionen für Festspielhäuser. Daran erinnert eine Reihe von Kunstinstallationen.

Im Jahr 1890 war es eine kühne Zukunftsidee: In Salzburg, das im 19. Jahrhundert Schauplatz der "Mozartfeste" war, sollte ein Festspielhaus errichtet werden. Ein "Actions-Comite" warb mit einer Broschüre für den Bau einer Weihestätte für den Salzburger "Tonheros" Mozart. 1500 Besuchern sollte sie Platz bieten. Und sie sollte - ganz wie in der Festspielstadt Bayreuth - auf einem Hügel stehen.

Jetzt liegen auf dem Mönchsberg drei kunstvoll zerknüllte Seiten aus denen Plänen von einst wie hingeworfen auf der Wiese. Die Künstlerin Esther Stocker hat auf dem Areal gegenüber dem Hotel Mönchstein, an dem das erste Salzburger Festspielhaus stehen sollte, drei große Aluminium-Skulpturen installiert. Ihre Zerknitterung stehe nicht nur für das Verworfene, sagte Stocker bei der Besichtigung am Montagabend. Sie interessiere stets auch, wie sich Visionen und Ideen verwandeln und weiterleben, selbst wenn sie nicht verwirklicht werden: "Auch die Sprache ist eine Art des Handelns". Stocker ist eine der Künstlerinnen und Künstler, die für das heurige Jubiläumsjahr der Salzburger Festspiele Arbeiten für die Orte in Salzburg geschaffen haben, an denen Festspielhaus-Projekte letztlich Utopien blieben.

Die Pläne des Architektenduos Hellmer und Fellner für den Mönchsberg seien, obwohl unverwirklicht, "ein wichtiger Baustein gewesen, um eine Dynamik zu entfachen", sagte Architekturhistoriker Norbert Mayr, der das Jubiläumsprojekt "Der Traum von einem Feentempel" konzipiert hat.

30 Jahre später nahm Hans Poelzig die Idee von einem Festspielhaus auf - diesmal in Hellbrunn situiert. Der Berliner Architekt ließ sich für seinen faszinierenden Entwurf einer Kegelpyramide für 3000 Besucher von Max Reinhardts Denkschrift zur Errichtung eines Festspielhauses inspirieren. Reinhardt sei ein "Ort abseits vom städtischen Alltagsgetriebe" vorgeschwebt, sagt Norbert Mayr: "Das Festspielhaus wäre dank einer bereits bestehenden Tramwaystation in Anif gut angebunden gewesen." Die enormen Festspielhaus-Dimensionen von 160 Metern Länge wollen die Architekten Maria Flöckner und Hermann Schnöll sichtbar machen, indem sie Vermessungsstäbe an markanten Punkten des Areals installieren. Mitten im Nashorngehege des Zoo Hellbrunn würden sich Foyer und Eingangstreppe befinden, im Hellbrunner Park lädt eine Achse zum Schlendern durch virtuellen Orchestergraben und Auditorium ein. "Poelzig wollte die Topografie des Hügels nutzen und legte die Publikumsränge terrassenartig an", erläutert Hermann Schnöll.

Der Innenraum des Entwurfs von 1920 vermittelt expressionistischen Wagemut, auch die "Raumbühne" in die Zuseherränge hinein wirkt visionär. Wie Poelzigs Hellbrunn-Projekt soll sich auch die Installation auflösen: Die Vermessungspflöcke stehen zur freien Entnahme bereit.