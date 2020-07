Wie erzählt man große Festspielgeschichte? Das Salzburg Museum wechselt Perspektiven - und bittet Besucher auf und hinter die Bühne.

Was macht die Salzburger Festspiele in ihrem Innersten aus? Wer auf diese Frage eine Antwort sucht, kommt an der "Jedermann"-Bühne nicht vorbei. Aus rohen Brettern gezimmert und mit weißen Vorhängen behängt steht sie im großen Innenhof des Salzburg Museum. Sie ...