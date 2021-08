Lieder über die Traurigkeit vermögen zu trösten

Die beiden Franzosen Benjamin Bernheim und Mathieu Pordoy entschlüsselten Einsamkeit, Abschied und Liebesschmerz.

Als das Boot über das amethystfarbene Meer glitt, entlockte Mathieu Pordoy dem Klavier ein changierendes Glitzern, sei es dicht oder gesprenkelt, scharf blendend oder zart erhellend. Der Pianist im Liederabend der Salzburger Festspiele am späten Sonntagnachmittag brachte den fast programmmusikartigen Klavierpart in Ernest Chaussons "Poème de l'amour et de la mer" (Gedicht über die Liebe und das Meer) fast bildlich zu Gehör. Mathieu Pordoy begeisterte mit Einfühlsamkeit und Expressivität - was das Klavierspiel betrifft ebenso wie im Agieren mit Benjamin ...