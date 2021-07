Lukas Crepaz: Der Sommer bescheidet frohe, aber ungewisse Aussicht

Der Kaufmann. Ein fast normaler Sommer zeichnet sich ab. Aber Lukas Crepaz bleibt vorsichtig: "Es ist noch immer fragil." Daher bleibt das Maskentragen, auch wenn aus der Pflicht eine Bitte geworden ist.

Obwohl die Salzburger Festspiele 100 Prozent ihrer Karten in den Verkauf geben und sich in allen Spielstätten bei voller Platzkapazität ein Publikumsgefühl fast so abzeichnet wie 2019 und davor, wagt der Kaufmännische Direktor nicht, an einen risikolosen Sommer zu denken. "Die Situation ist noch immer fragil", gesteht Lukas Crepaz. Trotzdem sei er zuversichtlich, dass der Sommer "ähnlich normal bleibt", wie er vorbereitet worden sei.

"Wir haben schon einmal bewiesen, dass wir in einer schwierigen Situation ...