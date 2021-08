"Maria Stuart" bei den Salzburger Festspielen: Kušej will in Hallein eine Schiller-Impfung geben

"Irritierend" und "unerwartet" soll die Inszenierung der "Maria Stuart" auf der Pernerinsel werden, wie der Regisseur Martin Kušej verspricht. Die Koproduktion mit dem Burgtheater ist ab Herbst auch in Wien zu sehen.

Martin Kušej mag das C-Wort nicht. Aber ganz kommt auch er dann - zumindest indirekt - an Corona nicht vorbei. Er spricht von "Injektion" und "Impfung". Damit meint er, was das "spannende Theater" und im Speziellen Friedrich Schiller ausrichten können. Theater nämlich könne "Menschen mit Pathos impfen, um so für das Leben widerstandsfähiger zu machen". Und so mag der Regisseur und Burgtheater-Direktor auch seine Version von "Maria Stuart" auf der Pernerinsel verstanden wissen, die mit einem Jahr Verspätung am Samstag ...