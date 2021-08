Martin Grubinger in der Felsenreitschule: Das Krachen einer Sommernacht

Martin Grubinger lädt zum jährlichen Perkussions-Marathon in die Felsenreitschule.

Potlatsch nennt man die bei manchen Urvölkern verbreitete Sitte, alles was man hat - und eigentlich mehr als man hat - zu verschenken, abzugeben, rauszuhauen. Martin Grubinger hat am Sonntag mit seinem Percussive Planet Ensemble solch einen Potlatsch in der Felsenreitschule veranstaltet, wobei Teile des Publikums während der Schlussnummer und vor der angekündigten Zugabe die Flucht ergriffen. Schade! Nach deutlich über drei Stunden (inklusive einer sehr kurzen Pinkelpause) gab es das Stück "Number of Fate" von Martin Grubinger senior als ...