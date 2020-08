Martin Grubingers Zeitreise von der Antike in den Technoclub

Der Salzburger Schlagwerk-Star bot bei seinem Salzburger Festspielkonzert mehr als atemberaubende Virtuosität.

Mit oder ohne Ohrenstöpsel, das ist bei Musik für Schlagwerk die Frage. "Geben Sie sich die volle Dröhnung", riet Leitfigur Martin Grubinger zu Beginn des Konzerts am Freitagnachmittag bei den Salzburger Festspielen. Den Auftritten des Salzburger Schlagwerk-Stars mit dem Percussive Planet Ensemble wohnt immer etwas Sportliches, Ungezwungenes inne - was auch am Repertoire liegt.

Das Schlagwerk als Instrument des 20. Jahrhunderts inspirierte zahlreiche große Komponisten dazu, die Literatur um in vielerlei Hinsicht gewichtige Werke zu bereichern.

...