Max Reinhardt wird unterschätzt

Ein Schleier der Berühmtheit verdeckt viele innovative und heute noch relevante Leistungen des Gründers der Salzburger Festspiele.

Neue Blicke auf Max Reinhardt tun not. Seine Innovationen für das Theater sind derart vorbildlich, dass sie eine neue Auseinandersetzung wert wären. Vor allem: "Was war er für ein Mensch? Welche Zweifel, welche Ängste hatte er?" Und was habe er in den frühen Jahren seiner Karriere 1918 bis 1924 alles konzipiert und angefangen - seine Berliner Bühnen, Kauf von Schloss Leopoldskron, Gründung der Salzburger Festspiele, Übernahme des Josefstädter Theaters in Wien bis hin zur ersten Inszenierung in den USA. Solche Fragen regte Edda Fuhrich, die Doyenne der Max-Reinhardt-Forschung, am Mittwoch in Salzburg an. Der Theaterwissenschafter Peter Marx aus Köln ergänzte: Das heutige Image Max Reinhardts sei nur ein Schleier, der über ein riesiges, hocheffizientes System gebreitet sei. Derzeit werde nur "ein schmaler Bruchteil" seines Schaffens wahrgenommen, sagte Peter Marx. Kaum beachtet werde etwa, wie sehr es Reinhardt gelungen sei, die liberale Utopie für ein Theater als unideologischer Freiraum abseits des Staates umzusetzen. Dem NS-Regime sei es später gelungen, solche "Möglichkeit von Privattheater im Kern zu zerstören".