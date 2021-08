Mit Gustav Mahler zu den Sternen reisen

Salzburg hat wieder einen großen Mahler-Dirigenten. Andris Nelsons formt die riesige Dritte mit den Wiener Philharmonikern ereignishaft.

Am Ende fließen die Tränen. Das ist nicht weiter schlimm. Gustav Mahler will es so. In seinem neuen Komponierhäuschen am Attersee arbeitet der Komponist zwei Sommer lang an einem Werk, das alles Bisherige in den Schatten stellen soll. In seiner Symphonie Nr. 3, d-Moll, lässt er Damenchor, Kinderchor, Gesangssolistin und eine Hundertschaft an Orchestermusikern aufmarschieren, um nach eineinhalb Stunden mit einem schlichten Instrumentalsatz direkt ins Herz zu treffen. Langsam. Ruhevoll. Empfunden. So schreibt es Mahler vor.

Zunächst entwickelt ...