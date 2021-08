Mitsuko Uchida spielt Schubert: In aller Seelenruhe entfaltet sich eine lyrische Welt

Das letzte Klavier-Recital des Festspielsommers bescherte Feenstaub und Schwebezustände.

Fast scheint sie der Welt abhanden gekommen, verharrt im Schwebezustand, den sie zuvor selbst erzeugt hat. Es braucht einige Augenblicke, bis Mitsuko Uchida am Ende ihres Konzerts ins Hier und Jetzt zurückkehrt. Ihre Interpretation der "Fantasie-Sonate" von Franz Schubert, D 894, nimmt eine Dreiviertelstunde in Anspruch, doch welche Welt in Tönen erschafft die Pianistin in dieser Zeit. Bereits die ersten Takte des Kopfsatzes, in denen das Thema aus den Nebelschwaden des mezza voce ins Licht gläserner Klarheit rückt, sind eine ...