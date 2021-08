Mozartmatinee: Olympisch ins Finale

Das Mozarteumorchester, Ivor Bolton und Sabine Devieilhe punkteten am Wochenende des Olympiafinales mit Sinfonia concertante und Arien.

Oft übernimmt die Oboe die Führungsposition, dann wieder zieht das Horn energisch vor und Fagott und Oboe setzen zu solistischen Spurts an: Im dritten Satz der Sinfonia concertante in Es-Dur KV 297b, die trotz mancher Überlieferungsrätsel Wolfgang Amadeus Mozart zugeschrieben wird, gibt es nicht nur einen Gewinner. Obwohl das Werk als Wettstreit (das bedeutet "concertare" ursprünglich) für vier virtuose Bläsersolisten komponiert ist, bleibt im Finale Raum für vier Stockerlplätze. Die Sinfonia concertante ist also auch eine dramaturgisch gute Wahl für ...