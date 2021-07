Mozarts c-Moll-Messe bei den Salzburger Festspielen: Der Chor veredelt die Rückkehr nach St. Peter

Ein außergewöhnliches Vokalkollektiv prägt den traditionsreichen Festspiel-Fixpunkt. Nach zwei Jahren Pause erklingt die c-Moll-Messe wieder am Ort der Erstaufführung.

Auch ein Repertoirewerk des Kirchenalltags kann zur Entdeckung werden. Es kommt auf den Interpreten an. Franz Schuberts "Heilig, heilig, heilig" dürfte kaum jemandem fremd sein. Der Pygmalion Choir formt das Stück ganz neu, bezieht die Auf- und Abbewegungen des wiegenden Rhythmus in eine "atmende" dynamische Gestaltung mit ein und lässt die Stimmen in ätherisch sanftem Piano entschweben.

Das außergewöhnliche Vokalkollektiv zählt zum Pygmalion Ensemble, dessen Leiter Raphaël Pichon bei den Salzburger Festspielen bereits in zwei Mozart-Matineen aufhorchen ließ. ...