Ein exzellenter Jahrgang der Disputationes endet mit guten Gedanken über Tränen und Trost.

Die Heilkraft von Musik wird unterschätzt. Eigentlich müsste deren Wirkung auf Gefühle "auf einer breiten Autobahn" erforscht werden, tatsächlich werde ihr "ein kleiner Trampelpfad" gegönnt, kritisierte Malek Bajbouj, Psychiater, Neurowissenschafter und Professor an der Berliner Charité, am Dienstag in Salzburg. ...