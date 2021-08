Nachtkritik: Keine Oper ist auch ganz große Oper - Morton Feldmans "Neither"

Gegen jede Seligkeit, mitten in den Schatten geht es dieses Mal mit den US-Komponisten Morton Feldman in der Kollegienkirche. Maßgeblich liegt das an einer Postkarte, die Feldman von Samuel Beckett bekam.

SN/sf/andrej grilc Ein Stimme für das Außerirdische: Sarah Aristidou sang in Morton Feldmans „Neither“.