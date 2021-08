Nachtkritik "Maria Stuart": Zwei gnadenlose Königinnen enden in Einsamkeit

"Maria Stuart" bei den Salzburger Festspielen wird zu einer intensiven Analyse von Macht und Gnade, Recht und Willkür sowie Regentschaft und Intrige.

"Jetzt endlich hab ich Raum auf dieser Erde!" Elisabeth, Königin von England, hat tatsächlich viel Raum, aber welchen! In roter Robe steht Bibiana Beglau in königlicher Grandezza-Pose allein auf weiter Bühne. Zu Beginn dieser Szene hat Bühnenmusiker Bernd Wrede mit digitalen Klängen leise, schneidende Tonfäden gezogen. Diese an Tinnitus erinnernde Qual weicht aber etwas Ärgerem: der gespenstischen Stille von Einsamkeit. Jetzt, im ultimativen Augenblick der Verantwortung für das von ihr ausgestellte Todesurteil, ist die Entourage der sonst stets erklärenden Männer ...