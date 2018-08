Nachtkritik - "The Bassarids": Das Feuer bleibt seltsam kalt

Starker, langer Beifall für ausnahmslos alle Beteiligten: So endete am Donnerstag die letzte Musiktheater-Premiere dieses Salzburger Festspieljahrgangs, Hans Werner Henzes "The Bassarids", die 1966 im Großen Festspielhaus uraufgeführt wurden.

SN/www.neumayr.cc The Bassarids – Nikolai Schukoff (Tiresias/Calliope), Tanja Ariane Baumgartner (Agave/Venus), Károly Szemerédy (Captain/Adonis), Vera-Lotte Böcker (Autonoe/Proserpine)