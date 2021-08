Nachtkritik zu "Intolleranza 1960": Ist die Hoffnung ausgeträumt?

Alle drei Bühnenwerke Luigi Nonos in exemplarischen Aufführungen: So beweisen die Salzburger Festspiele Einzigartigkeit.

Rassismus, Unterdrückung, Intoleranz, Verlust der Menschenwürde, Heimatsuche in der Heimatlosigkeit, zuletzt noch eine Flutkatastrophe: Das alles sind Begriffe, die heute, mehr denn je, direkt in unsere Lebenswirklichkeit eingreifen. Liebe, Hoffnung, der Wunsch, dass der Mensch nicht des Menschen Wolf, sondern sein Helfer sein möge: Das klingt aktuell wie eine schöne, unerreichbare Utopie. Mitten im Premierenabend von Luigi Nonos erstem Musiktheater, "Intolleranza 1960", am Sonntag in der Salzburger Felsenreitschule, lief draußen in der realen Welt die Nachricht, dass die Taliban mit ...