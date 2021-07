Neue Leiterin der Sommerakademie holt Kunst von außen nach Europa

Die neue Leiterin der Sommerakademie holt Künstler aus Singapur und Indonesien nach Salzburg.

Sie kommen aus Singapur und Indonesien, aus Belgien und dem Kosovo: Die Salzburger Sommerakademie für Bildende Kunst ist noch internationaler als bisher geworden - was die Lehrenden und vielleicht auch was die Studierenden betrifft. Denn Sophie Goltz, die neue Leiterin, hat persönliche Erfahrungen mit dem Kunstbetrieb sogar außerhalb von Europa. Sie hat für ihren ersten Sommer ein diverses Programm zusammengestellt.

Bevor Sophie Goltz die Akademieleitung in Salzburg übernommen hat, war sie am NTU Centre for Contemporary Art in ...