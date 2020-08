Noch einmal war der Regen Spielverderber bei der Festspielauffahrt

Auch am Sonntagabend zeigte sich Salzburg für die Festspielgäste wettertechnisch nicht von seiner besten Seite, aber die meisten nahmen es gelassen.

Schnürlregen begleitete das Treiben vor der Hofstallgasse zur zweiten und zugleich schon letzten Opernpremiere des heurigen Festspielsommers: "Cosi fan tutte".

Kein erhoffter Gottschalk, der reiste schon nachmittags vom Goldenen Hirschen ab. Dafür ein Mann im goldenen Jackett: Richard Lugner mit seiner Karin - genannt Zebra. "Das hab ich bei Bilionärs in Paris gekauft." Nachmittags zeigte er seiner Begleitung genau jene Dinge in Salzburg, die 1953 bei seiner Maturareise in der Mozartstadt auf dem Programm standen. "So viele Kirchen und Bauwerke, das ist mit einem Baumeister schon ziemlich anstrengend", so seine Begleitung.

Weniger mit dem Regen haderte Schauspieler Peter Lohmeyer, der "Tod" im "Jedermann". "Wir hatten am Samstag auch im Festspielhaus eine tolle Premiere. Und überhaupt, ob es regnet oder nicht, egal. Hauptsache wir bleiben gesund."

Weiters mit dabei: Hera Lind und Engelbert Lainer, ORF Moderatorin Romy Seidl, Snowboardweltmeisterin Manuela Riegler, Hans Mahr und Katja Burkard, Ex-Jedermann Cornelios Obonya mit Ehefrau, der Regisseurin Carolin Pienkos.



Quelle: SN