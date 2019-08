Ein außergewöhnlich versierter Leser gibt darüber Auskunft, worauf bei seiner Lieblingsbeschäftigung zu achten ist.

"100 Seiten am Tag brauche ich", versichert der passionierte Leser Michael Orthofer. Mit weniger auszukommen sei für ihn so, wie eine Mahlzeit auszulassen oder wenig zu schlafen. Der gebürtige Grazer, der in New York Jus studiert hat und nun in ...