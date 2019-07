Tränen fließen bei John Dowland, in der geistlichen Passion, in der Oper und im Schlager. Ein Emotionsforscher erläutert die Beziehungen zwischen Musik und Gefühl.

Der englische Komponist John Dowland hat 1604 in aller Öffentlichkeit 7 Tränen vergossen. Privat werden es vielleicht noch viel mehr gewesen sein: Dowland galt als einer der tränenreichsten Künstler in einer an Melancholie nicht armen Zeit.

7 einzelne ...