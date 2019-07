Max Simonischek verkörpert in St. Margarethen eine der beliebtesten Mozart-Figuren und nahm dafür Gesangsunterricht.

"Es ist weniger Österreich als vielmehr Provence", sagt Max Simonischek über den Sommer im Burgenland. Der Schauspieler, der am Mozarteum in Salzburg studiert hat, hat an großen Theatern des deutschen Sprachraums gespielt und verkörpert im ZDF den Münchner TV-Kommissar Laim. ...