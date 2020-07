In Peter Handkes neuem Werk, das bei den Salzburger Festspielen zur Aufführung kommt, wird ein politischer Rebell zum spirituellen Wesen.

Am 6. März 2003 verbrannte sich Zdeněk Adamec auf dem Wenzelsplatz in Prag, um "gegen den Zustand der Welt" zu protestieren. Der Fall ist verbürgt, Peter Handke greift ihn in seinem neuen Theaterstück auf.

Unwillkürlich denkt man an ...