Markus Hinterhäuser ist nicht nur Intendant der Salzburger Festspiele, sondern auch Pianist. Und als solcher tritt er in diesem Sommer auch auf. Im SN-Festspiel-Podcast spricht er darüber, wie die Zeit im Exil - also in seinem Proberaum - für ihn ist. Er beschreibt außerdem, warum dieser Festspielsommer schwieriger ist als der letzte - und wann es auch einmal still sein muss um ihn - ganz ohne Musik.

SN/neumayr Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele und Pianist.