Sie sind die stillen Stars der Salzburger Festspiele: Die mehr als 200 Statistinnen und Statisten, die auf den Bühnen zu sehen sind. Im SN-Festspiel-Podcast erzählt Inge Haidinger, was es braucht, um neben einer Cecilia Bartoli oder eines Jonas Kaufmann zu bestehen. Und Kassandra Gruber erklärt, warum sie Inge auch nächstes Jahr sofort wieder zum Casting einladen würde.

Podcast "JederSpiele"

Sie tragen wichtige Requisiten über die Bühne, tauchen im richtigen Moment auf und wieder ab. Dieses Jahr sind wieder mehr als 200 Statistinnen und Statisten auf den Festspielbühnen im Einsatz, nachdem wegen der Corona-Pandemie im Vorjahr nur elf von zuvor 350 ausschließlich in der Oper "Elektra" zu sehen waren. Dass auch dieses Jahr die Planung des Festivals durch Corona erschwert war, weiß die neue Leiterin der Statisterie, Kassandra Gruber. Im Podcast verrät sie, welche Rolle heuer besonders schwer zu finden war. Einfach hat sie es dagegen mit Ingeborg Haidinger gehabt. Sie ist seit mehr als zehn Jahren Statistin bei den Salzburger Festspielen und bringt daher viel Erfahrung mit. Im Sommer 2021 steht die 73-Jährige wie schon zu Pfingsten in der Händel-Oper "Il Trionfo del Tempo e del Disinganno" an der Seite von Cecilia Bartoli auf der Bühne. Sie opfert für diesen Job gar ihren Sommerurlaub: "Man muss flexibel sein, aber das mache ich gern, um bei den Festspielen dabei zu sein." Im Gespräch erzählt sie von ihren wildesten Casting-Erfahrungen - und Hoppalas auf der Bühne.

Musik: Ouvertüre aus "Il Trionfo del Tempo e del Disinganno", Georg Friedrich Händel, gespielt vom Ensemble Les Musiciens du Prince-Monaco bei den Salzburger Festspielen 2021.

