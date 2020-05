Rabl-Stadler: "Es ist wahr, es werden Salzburger Festspiele stattfinden"

90 Vorstellungen und höchstens sechs Spielstätten: Das Kuratorium der Salzburger Festspiele stellte modifizierte Pläne für 2020 vor.

Die Salzburger Festspiele werden auch in ihrem 100. Jubiläumsjahr stattfinden: Das Festival werde von 1. bis zum 30. August dauern, sagte Präsidentin Helga Rabl-Stadler am Montag nach der Kuratoriumssitzung: "Es wird Festspiele geben, allerdings in modifizierter Form."

In einer Aussendung gab das Land Salzburg zugleich weitere Details bekannt: Rund 90 Vorstellungen in höchstens sechs Spielstätten sehe der Plan für das Jahr vor, in dem "Corona auch bei den Salzburger Festspielen Regie führt", hieß es darin. Alle Produktionen des Jubiläumsprogramms, die 2020 nicht zur Aufführung kommen, sollen 2021 gezeigt werden. Ursprünglich waren im Jubiläumsjahr 200 Vorstellungen an 44 Tagen an 16 Spielstätten geplant.

Rabl-Stadler sah sich indes in ihrer Strategie, nicht voreilig den ganzen Festspielsommer abzusagen, bestätigt: "Unsere Stufenpläne sind richtig gewesen. "Wir haben gesagt, wir werden am 30. Mai kundtun, ob Festspiele stattfinden können oder nicht." Nun stehe fest, dass es ein "modifiziertes Programm unter strengen Sicherheitsvorkehrungen" und umfassenden Hygiene-Auflagen geben könne.

"Wir werden ihnen ein ziemlich interessantes Programm anbieten", versprach Intendant Markus Hinterhäuser. Die detaillierte Vorstellung dieses Programms werde voraussichtlich Ende der nächsten Woche erfolgen. "Bleiben sie neugierig", sagte Hinterhäuser. Das Publikum könne sich auf Festspiele freuen, die zwar anders seien, als die im Herbst präsentierten Jubiläums-Festspiele, die aber auch "großzügiger ausfallen werden, als das, was in Szenarien bisher angedeutet oder vermutet wurde."

Zunächst sei das Direktorium vom 22. August ausgegangen, also dem Tag der ersten Jedermann-Aufführung vor 100 Jahren. "An diesem Tag wollten wir ein Zeichen setzen." Dann sei der Spielraum von 22. August bis 30. August erweitert worden. "In einer Zeit, wo wir alle recht orientierungslos waren, wie das weitergehen könnte, haben die Salzburger Festspiele Entscheidungen getroffen, die alles andere als falsch waren", zeigte sich auch der Intendant überzeugt. In den diesen Wochen habe sich gezeigt, dass die Sehnsucht "übergroß geworden ist". Die Aura des Kunstwerks sei nicht ersetzbar durch Streaming-Angebote.

Nun könnten die Festspiele 2020 "großzügiger ausfallen, als es sich jeder von Ihnen erwartet hat." Sie könnten nach derzeitigem Planungsstand szenische Produktionen im Musiktheater und im Schauspiel, Orchesterkonzerte, Solistenkonzerte sowie Kammermusik umfassen. Zudem werde es "die eine oder andere reflektive Zusatzveranstaltung" geben, die auf das 100-Jahr-Jubiläum eingehe.

Keine Ausnahme für die Festspiele

Die Festspiele seien ein wirtschaftlicher Motor für Salzburg, bekräftigte unterdessen Präsidentin Rabl-Stadler, wichtig sei jedoch, dass es keine Ausnahme für sie gebe: "Auch die Kleinen sollen die gleiche Möglichkeit haben, das ist unser Bundesland. Es sind die vielen kleinen und großen Kulturveranstalter, die den Reichtum unseres Landes ausmachen", sagte Rabl-Stadler.

Quelle: SN