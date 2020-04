Salzburger Festspiele haben einen Stufenplan bis Ende Mai, "an den wir uns halten", stellt die Präsidentin am Mittwoch klar.

Die Absage der Bayreuther Festspiele am Dienstagabend wirbelte auch Wind im Salzburger Festspielhaus auf. "Kaum war das bekannt, läuteten die Telefone" sagte Präsidentin Helga Rabl-Stalder am Dienstag den SN. "Wir tun da nicht mit, in dieser Hyperventilierung", sagte sie und ...