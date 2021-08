"Rede zum Jahrhundert" von Jan Philipp Reemtsma: Folgt auf Gewalt moralischer Fortschritt?

Ein Blick in die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts bringt nicht nur Grauenhaftes zutage, sondern auch: Menschen sind lernfähig.

Können Gewalt und Grausamkeit gute Folgen haben? Dem deutschen Literatur- und Gesellschaftswissenschafter Jan Philipp Reemtsma, der am Sonntag in der Reihe "Reden zum Jahrhundert" der Salzburger Festspiele sprach, ist darauf kein eindeutiges Ja zu entlocken. Und er versicherte: "Nie werde ich eine Not beschönigen wollen." Doch seien Änderungen zu beobachten. So stellte er fest: Die Covid-19-Pandemie sei längst nicht so verheerend wie die Spanische Grippe 1918/19; damals habe ein Gesundheitssystem nicht überlastet sein können, weil es für den Großteil der ...