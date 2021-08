Reden über das Jahrhundert: Kunst erfordert absichtsloses Spielen

Wie entsteht Musik? Der Komponist Wolfgang Rihm gewährt Einsichten.

Kunst entsteht bloß im Spiel. Komponieren bedeute das "absichtslose Hin-und-her-Schieben von Tönen und Material", beteuert Wolfgang Rihm, der seit fast sechs Jahrzehnten komponiert.

Seit 1982 werden seine Werke bei den Salzburger Festspielen aufgeführt, unter anderem im Jahr 2000 in einer Porträtreihe, 2010 im "Kontinent Rihm" samt Uraufführung der Opernphantasie "Dionysos". 2015 wurde in der Felsenreitschule seine Oper "Die Eroberung von Mexico" szenisch gespielt. Am Sonntagvormittag bestritt Rihm die erste von drei "Reden über das Jahrhundert", mit denen die ...