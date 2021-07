Regisseurin Karin Henkel im Gespräch: "Richard III. mordet bereits als Kind"

Wie kommt ein Despot an die Macht? Und welche Rolle spielt dabei die Gesellschaft? Das will Regisseurin Karin Henkel in "Richard the Kind & the King" beleuchten.

Karin Henkel ist auf der Suche nach einem ruhigen Ort. "Alles ist hier in Action", erzählt die Regisseurin. Die Arbeiten auf der Halleiner Pernerinsel sind in vollem Gang, am Sonntag feiert "Richard the Kid and Richard the King" bei den Salzburger Festspielen Premiere. Die Produktion nimmt zwei Shakespeare-Dramen zum Ausgangspunkt, um eine der schillerndsten Figuren der Theatergeschichte zu beleuchten: Richard III. Sie knüpfen an zwei legendäre Festspielproduktionen an: Giorgio Strehlers "Das Spiel der Mächtigen" und Luk Percevals "Schlachten!". ...