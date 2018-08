Riccardo Muti, diesmal als Breitwandmaler

Das Arbeitspensum, das die Wiener Philharmoniker jeden Sommer in Salzburg leisten, ist immens. Während der eröffnenden Premierenphase gehen sich auch noch die obligaten Wochenend-Konzerte aus, und das oft mit Programmen, die nicht einfach rasch abrufbar sind. Seit 15 Jahren ist jener Termin rund um den Marienfeiertag am 15. August, der bis 1988 Herbert von Karajan vorbehalten war, für Riccardo Muti reserviert. Hatte Karajan traditionell nur jeweils ein Konzert dirigiert, sind die Muti-Termine - als einzige in der Konzertreihe der Wiener Philharmoniker - verdreifacht: der italienische Maestro als Publikumsmagnet.